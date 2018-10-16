В Бельгии уничтожен F-16 стоимостью 19 млн долларов

Брюссель, , 23:13 — REGNUM 11 октября на базе бельгийских ВВС Флорен был уничтожен один истребитель-бомбардировщик F-16, второй F-16, стоящий рядом, был также поврежден.

Причина в том, что техник, выполнявший обслуживание другого F-16, случайно активировал 20-мм пушку «Вулкан». Истребитель F-16, который попал на линию огня, загорелся мгновенно и взорвался. Он был заправлен и готов к предстоящему полету.

От этого взрыва повреждения получил и стоящий рядом самолет. Стоимость истребителя-бомбардировщика F-16 составляет 19 миллионов долларов.

От взрыва получили контузию еще два техника. Медицинская помощь им оказана на месте. Бельгийские ВВС подтвердили потерю самолета, но в их сообщении причиной назван пожар. Начато расследование инцидента.

Подобные ситуации в вооруженных силах вероятного противника происходят регулярно. В августе этого года была сильно взбудоражена общественность Эстонии. Оказалось, что пилот, управлявший испанским истребителем Eurofighter Typhoon, случайно провел запуск боевой ракеты в эстонском небе.