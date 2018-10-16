Среда, 17 Октября 2018 года
00:36:29 МСК

В Бельгии уничтожен F-16 стоимостью 19 млн долларов

Политика

Техник, выполнявший обслуживание другого F-16, случайно активировал 20-мм пушку «Вулкан»

Брюссель, 16 октября 2018, 23:13 — REGNUM  11 октября на базе бельгийских ВВС Флорен был уничтожен один истребитель-бомбардировщик F-16, второй F-16, стоящий рядом, был также поврежден.

Причина в том, что техник, выполнявший обслуживание другого F-16, случайно активировал 20-мм пушку «Вулкан». Истребитель F-16, который попал на линию огня, загорелся мгновенно и взорвался. Он был заправлен и готов к предстоящему полету.

От этого взрыва повреждения получил и стоящий рядом самолет. Стоимость истребителя-бомбардировщика F-16 составляет 19 миллионов долларов.

От взрыва получили контузию еще два техника. Медицинская помощь им оказана на месте. Бельгийские ВВС подтвердили потерю самолета, но в их сообщении причиной назван пожар. Начато расследование инцидента.

Подобные ситуации в вооруженных силах вероятного противника происходят регулярно. В августе этого года была сильно взбудоражена общественность Эстонии. Оказалось, что пилот, управлявший испанским истребителем Eurofighter Typhoon, случайно провел запуск боевой ракеты в эстонском небе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить