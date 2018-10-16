Полпред президента в ПФО: важно навести порядок в миграционной сфере

Нижний Новгород, , 23:12 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Коллегии по вопросам безопасности. В работе Коллегии приняли участие руководители окружных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, МВД России, Росгвардии, Федеральной таможенной службы, Минюста и Росфинмониторинга, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

В частности, обсудили борьбу правоохранительных органов с организованными преступными группами, сформированными по этническому признаку, и меры по подрыву экономических основ их деятельности.

«В один ряд с основными угрозами государственной и общественной безопасности, такими как деятельность террористических и экстремистских организаций, радикальных объединений, специальных служб и органов иностранных государств, поставлены действия преступных группировок, в том числе имеющих транснациональную структуру. Сегодня специалисты отмечают эволюционирование организованной преступности, что проявляется в ее межрегиональном характере, создании преступных сообществ, основанных на национальном принципе», — констатировал Комаров и добавил, что этническая преступность в современных условиях представляет реальную угрозу обществу и государству.

«Во-первых, само существование оргпреступности, формирующейся по этническому признаку, оказывает разлагающее влияние на общественный порядок, создает негативный фон и проблемы для населения, в том числе и для самих мигрантов. Во-вторых — это питательная среда для коррупции в органах власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих ведомствах. В-третьих — это так называемые «спящие» угрозы дестабилизации социально-политической обстановки и возникновения межнациональных конфликтов в регионах округа. И, наконец, — формирование «теневого» сектора экономики и прямая угроза национальной безопасности страны», — пояснил полпред.

По его словам, несмотря на все принимаемые меры, в этой сфере остается еще много нерешенных вопросов. Представитель президента полагает, что необходимо активизировать работу правоохранительного блока по декриминализации социально-значимых и чувствительных для населения отраслей экономики, наиболее подверженных влиянию этнических криминальных групп, таких как торговля, сферы пассажирских и грузовых перевозок, оборот нефтепродуктов, леса, алкоголя, а также кредитно-финансовых отношений.

Кроме того, Комаров считает очень важным наведение порядка в миграционной сфере.

«Современная миграция несет за собой не только положительные последствия в виде заполнения «пустующих» позиций на рынке труда или решения демографических проблем, но и множество негативных тенденций, связанных с противоправной деятельностью въезжающих лиц», — подчеркнул он.

По итогам Коллегии выработан дальнейший алгоритм действий для реализации более эффективных механизмов противодействия этническим организованным группам, в том числе за счет усиления взаимодействия ведомств.

Отметим, по данным МВД РФ, с января по сентябрь 2018 года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 30,4 тыс. преступлений, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 3,2% сократилось число преступлений, совершенных гражданами государств-участников СНГ. От общего числа указанных преступлений их доля составила 89,1% или 27,1 тыс. деяний. Количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства снизилось на 1,8% и составило 11,8 тыс. преступлений.