«Без смены курса ничего не выйдет»: Чьи интересы отражает правительство РФ?

Москва, , 23:11 — REGNUM Без кардинальной смены экономического курса правительство России не сможет обеспечить устойчивого развития страны. Об этом 16 октября заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Санкции нам до известной степени помогли, позволив развить некоторые отрасли, такие как сельское хозяйство. Но без кардинальной смены экономического курса ничего не будет. И таких как Кудрин к правительству нельзя подпускать просто на пушечный выстрел», — заявил Платошкин.

Эксперт напомнил, что Алексей Кудрин двадцать лет управляет российской экономикой на разных постах, и результат этой работы можно резюмировал в «минимальном экономическом росте» и «ослаблении рубля, чтобы наполнить бюджет».

«Кудриным недовольны не только коммунисты, пенсионеры, обычные люди, но и предприниматели, потому что по опросам среди нашего бизнес-сообщества главное, что его беспокоит — это не какие-то санкции, а отсутствие платёжеспособного спроса у населения! В рыночной экономике нет смысла чего-либо производить, если это никто не может купить», — отметил Платошкин.

«В той же Хакасии — готовы работать за 15 тыс. рублей. Ну какой бизнес здесь будет развиваться? Только экспортный — нефть, газ за границу. И пока мировая цена высокая, мы отлично живём. Как только цена низкая — всё», — добавил он.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о том, что без снятия антироссийских санкций невозможно выполнить цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным в майских указах. В связи с этим он призвал строить внешнеполитический курс России на уменьшении напряженности отношений с другими странами, в первую очередь — со странами Запада, ради снижения санкционного давления.