«Совет Азии вместо Совета Европы»: Когда Россия начнёт отвечать на санкции?

Москва, , 23:06 — REGNUM В рамках экономического и политического противостояния с Западом России необходимо прорабатывать и осуществлять конкретные меры, направленные на переформатирование международных отношений. Об этом 16 октября заявил заведующий кафедрой международных организаций и политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Вместо Совета Европы нам бы лучше уже выступить с инициативой создавать свой совет — Совет Евразии, Совет Азии вместе с Китаем и другими региональными державами, а не просто трубы строить. Нам необходимо свой вектор геополитической ориентации сместить с Запада на Восток», — заявил Сидоров.

По его мнению, до сих пор Министерство иностранных дел РФ действует исключительно на словах, и «очень хотелось бы, чтобы они подтвердили это делом». Выход из Совета Европы может стать первым элегантным шагом в этом направлении, считает он.

«Вопрос о взаимоотношении России и Европы — не просто пребывания в Совете Европы. Это вопрос пребывания России в семье европейских наций или вне её. Я для себя решил, что мы не в семье европейских наций. Потому что если брать эту семью, то как-то там семейные отношения складываются не очень хорошо — они подчиняются мачехе с другой стороны Атлантики. Поэтому в семье европейских наций входить и сразу подчинить свои интересы США было бы нецелесообразно», — подчеркнул Сидоров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия не предоставит Совету Европы (СЕ) возможности исключить себя из его членов и при необходимости уйдет сама.

Таким образом министр отреагировал на заявление в начале октября генсекретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда о том, что Россию могут исключить в июле 2019 года из организации из-за невыплаты членских взносов — к тому моменту уже в течение двух лет. Напомним, что российская делегация была лишена голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.