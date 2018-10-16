Россия и санкции: «Запад будет давить до полного распада страны»

Москва, , 23:00 — REGNUM Если Россия сдастся перед санкционным давлением и пойдёт на уступки Западу, это лишь укрепит Евросоюз и США в своих намерениях окончательно сломить своего геополитического противника. Об этом 16 октября заявил заведующий кафедрой международных организаций и политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Что требуют от нас? Цель любых санкций — изменение поведения страны. Список будет гигантский и в общем-то, если подвести знаменатель под эти требования, то они заключаются в том, что лучше всего, если мы распадёмся, разлетимся и перейдём в состояние 1990-х годов, чтобы фактически основные государственные решения принимались за границами Российской Федерации», — заявил Сидоров.

В настоящее время российская экономика во многом адаптировалась к санкционному давлению, хотя они по-прежнему наносят ущерб, исчисляемый около 0,5% экономического роста. Впрочем, в начале октября МВФ скорректировал рост нашей страны на 0,3%, увеличив его до 1,8%, что отражает успешную компенсацию внешних ударов. Тем не менее Россия по-прежнему не проводит никакой активной политики, направленной на выход из подобной «экономической блокады».

«Россия сейчас отвечает на каждый десятый выпад. Десять выпадов против нас, один раз мы отвечаем. Иными словами, холодной войны, которую ведёт против нас Запад, мы не ведём», — отметил он.

15 октября глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал строить внешнеполитический курс России на уменьшении напряженности отношений с другими странами, в первую очередь — со странами Запада, и снижении санкционного давления.

По его мнению, без снятия антироссийских санкций невозможно выполнить цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным в майских указах, добавив, что «эффективность внешней политики» необходимо мерить по совокупности финансово-экономических показателей.