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Минобороны: обстрелы в зоне «Идлиб» продолжаются. Ранен военнослужащий

Политика

Непримиримые террористы покидать зону не желают

Москва, 16 октября 2018, 22:59 — REGNUM  Действующие в Идлибской зоне деэскалации боевики продолжают обстрелы, нарушая режим прекращения огня, заявил 16 октября начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

В результате устроенных террористами обстрелов один сирийский военнослужащий получил ранение, уточнил Владимир Савченко.

За сутки боевики обстреляли четыре поселения в провинции Латакия, один населенный пункт в провинции Алеппо, один в провинции Хама и два района города Алеппо.

«В результате обстрела в районе населенного пункта Калаз-Тахтани провинции Латакия получил ранение один военнослужащий САР», — сказал Владимир Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация обязательств по урегулированию в Идлибе, взятых на себя Турцией, затягивается из-за категорического несогласия радикальных группировок боевиков сдавать выводить тяжелое вооружение и живую силу из районов будущей демилитаризованной зоны.

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Война в Сирии
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