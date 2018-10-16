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«Говорит, что ничего не знает» — Трамп обсудил Хашогги с принцем Мухаммедом

Политика

Но «ответы скоро появятся»

«Говорит, что ничего не знает» — Трамп обсудил Хашогги с принцем Мухаммедом
Иллюстрация: Kremlin.ru
Мухаммад бен Сальман

Вашингтон, 16 октября 2018, 23:03 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп обсудил «дело Хашогги» с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Саудом, 17 октября передает агентство Reuters.

«Только что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, он полностью отрицает, что что-либо знает о произошедшем в их турецком консульстве, — написал Трамп в Twitter. — Он был с государственным секретарем Майком Помпео во время разговора и сказал мне, что уже начал и готов быстро разворачивать полное и всеобъемлющее расследование этого вопроса. Ответы скоро появятся».

Как сообщало ИА REGNUM, таинственное исчезновение Джамала Хашогги, журналиста The Washington Post и племянника покойного мультимиллиардера, торговца оружием Аднана Хашогги, после его посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле стало причиной политического конфликта между саудитами и США.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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