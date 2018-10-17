КС рассмотрит дело о скандальных выборах в Петербурге в 2014 году

Санкт-Петербург, , 00:14 — REGNUM Конституционный Суд РФ в среду, 17 октября, рассмотрит «политическое» дело, отсылающее к скандальным муниципальным выборам в Санкт-Петербурге в 2014 году, которые вошли в историю масштабными нарушениями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в апреле 2018 года попросило КС проверить соответствие Конституции части 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ. Как считают «справороссы», именно эта норма КАС помешала им оспорить результаты голосования на муниципальных выборах четыре года назад в одном из округов.

Говоря об истории этого дела, в КС РФ напомнили, что в 2014 году на этих выборах в муниципальном округе №15 Выборгского района Санкт-Петербурга не был зарегистрирован ни один кандидат от «СР». Партия сочла действия окружного избиркома (ИКМО) противозаконными и добилась возбуждения 25 февраля 2015 года уголовного дела в отношении председателя комиссии. Главе ИКМО было предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, но 21 декабря того же года дело было прекращено по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, то есть — по не реабилитирующему основанию.

Одновременно «Справедливая Россия» попыталась оспорить сами результаты выборов в МО №15, в соответствии с частью 15 статьи 239 КАС РФ, чтобы отстоять законные права своих незарегистрированных кандидатов. Но суды отказали партии в рассмотрении административного иска на том основании, что незарегистрированные кандидаты участия в выборах не принимали, а значит их пассивные избирательные права в ходе выборов не нарушены.

Как считают заявители, оспариваемая норма КАС РФ, в интерпретации судов, не позволяет избирательному объединению, выдвинувшему кандидатов, которые не были затем зарегистрированы избирательной комиссией, оспорить результаты выборов в суде. Как считают петербургские «справороссы», это нарушает гарантированную Конституцией РФ судебную защиту избирательных прав.

В региональном отделении «СР» напомнили, что из-за действий членов ИКМО до выборов в муниципальный совет МО №15 тогда не допустили несколько десятков человек, в том числе 20 «справороссов», которых просто не пустили в помещение комиссии в дни подачи документов.

«При подаче документов препятствовала ИКМО №15 при поддержке сотрудников полиции и неизвестных лиц атлетического телосложения, специально нанятых для этих целей руководством МО №15», — говорится в жалобе заявителей.

«Справедливая Россия» считает нормы КАС РФ, на которые ссылались суды, не соответствующими Конституции РФ, которая гарантирует гражданам России как активное избирательное право (право избирать), так и пассивное — быть избранными.

«Эсеры» возмущены тем, что из-за позиций судов, отказавшихся рассматривать их иски, «Справедливая Россия» в Петербурге «не может получить доступ к правосудию и восстановить нарушенные избирательные права выдвинутых им на выборы кандидатов».

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