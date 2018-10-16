СМИ США сообщили детали убийства саудовского журналиста в Стамбуле

Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Пропавший журналист Джамаль Хашогги был убит и расчленен внутри генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает 16 октября американский телеканал CNN.

В качестве источника этой информации телеканал указал на некий «официальный турецкий источник», но не назвал его имени.

По утверждению телеканала, к исчезновению Джамаля Хашогги могут быть причастны 15 подданных королевства Саудовская Аравия, находившиеся 2 октября на территории генконсульства в Стамбуле.

Напомним, турецкие власти пока не делали официальных заявлений по итогам расследования пропажи журналиста.

Тем не менее, 16 октября саудовский генконсул в Стамбуле Мухаммед аль Утейби спешно покинул территорию Турцию, воспользовавшись своей дипломатической неприкосновенностью.

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