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США ввели новые санкции против Исламской Республики Иран

Политика

Задушить Иран санкциями не получится

США ввели новые санкции против Исламской Республики Иран
Иллюстрация: Khamenei.ir
Корпус Стражей Исламской революции

Вашингтон, 16 октября 2018, 21:37 — REGNUM  Власти США вновь расширили санкции против Исламской Республики Иран. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня, 16 октября, на официальном сайте министерства финансов США.

Под санкции попали 20 компаний и банковских структур, которые, по мнению американских властей, оказывают финансовую поддержку военизированной иранской организации «Басидж», которая входит в структуру Корпуса стражей исламской революции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, американская политика в отношении Ирана кардинально изменилась. Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения по иранскому атому и возобновил режим американских санкций против Тегерана. С течением времени санкции только усиливаются.

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Противостояние Ирана и США
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