США ввели новые санкции против Исламской Республики Иран

Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Власти США вновь расширили санкции против Исламской Республики Иран. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня, 16 октября, на официальном сайте министерства финансов США.

Под санкции попали 20 компаний и банковских структур, которые, по мнению американских властей, оказывают финансовую поддержку военизированной иранской организации «Басидж», которая входит в структуру Корпуса стражей исламской революции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, американская политика в отношении Ирана кардинально изменилась. Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения по иранскому атому и возобновил режим американских санкций против Тегерана. С течением времени санкции только усиливаются.