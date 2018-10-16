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СПЧ ООН требует от Эр-Рияда отказаться от защиты дипломатов в деле Хашогги

Политика

«Иммунитет не должен использоваться, чтобы препятствовать расследованию того, что произошло, и установлению виновных»

Женева, Швейцария, 16 октября 2018, 21:35 — REGNUM  Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Саудовской Аравии отказаться от дипломатического иммунитета в интересах расследования исчезновения и возможного убийства журналиста Джамала Хашогги, 16 октября передает агентство Reuters.

«Согласно международному праву, насильственное исчезновение и внесудебное убийство являются очень серьезными преступлениями, и иммунитет не должен использоваться, чтобы препятствовать расследованию того, что произошло, и установлению виновных», — говорится в заявлении Бачелет.

Как сообщало ИА REGNUM, исчезновение оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги в Стамбуле, в котором Турция обвиняет Эр-Рияд, уже стало причиной резкого охлаждения отношений между Саудовской Аравией и США.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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