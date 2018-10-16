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Смена власти: транспортом Екатеринбурга займётся экс-глава счётной палаты

Политика

На чиновничьих должностях Алексей Бубнов работает с 2003 года

Екатеринбург, 16 октября 2018, 20:56 — REGNUM  В Екатеринбурге назначен новый вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. Им стал Алексей Бубнов, сообщили журналистам в мэрии города.

Новый назначенец родился в Свердловске 15 марта 1974 года. Окончил Уральский госуниверситет по специальности «Математика» и академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2003—2010 годах Алексей Бубнов работал в структуре городской власти. Затем трудился в управлении заказчика капитального строительства Минобороны России. В 2013—2014 годах был заместителем свердловского министра образования, а 23 сентября 2014 года возглавил Счётную палату Екатеринбурга.

16 октября 2018-го он официально стал вице-мэром города по благоустройству, транспорту и экологии. Напомним, его предшественником на этом посту был Евгений Архипов, который ранее ушёл в отставку.

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