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Турецкая православная церковь подала в суд на Фанар

Политика

Патриарх Варфоломей на пути к краху

Турецкая православная церковь подала в суд на Фанар
Иван Шилов © ИА REGNUM
Патриарх Варфоломей

Анкара, 16 октября 2018, 20:47 — REGNUM  Патриарх Турецкой православной церкви направил иск в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело в отношении Константинопольского патриархата. Об этом сегодня, 16 октября, заявил журналистам официальный представитель Турецкой православной церкви Севги Эренерол.

В Турецкой православной церкви считают, что действия константинопольского патриархата выходят за рамки религиозных обязанностей, нарушают Лозанское соглашение от 1923 года, носят подстрекательский характер и могут спровоцировать конфликт между странами региона.

Эренерол подчеркнул, что одним из поводов подачи иска стало решение константинопольского патриархата о начале предоставление автокефалии православной церкви на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября Русская православная церковь приняла решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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