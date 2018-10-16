В Совете Европы прокомментировали слова Лаврова о возможном уходе России

Москва, , 20:39 — REGNUM В Совете Европы не хотели бы выхода России из состава организации. Об этом заявил 16 октября пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген, передаёт РИА «Новости».

"Господин Ягланд уже более года предупреждает о том, что Россия может уйти», — сказал пресс-секретарь, добавив, что в организации «не хотели такого развития».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия «не доставит радости» тем, кто желает исключить её из Совета Европы, и готова сама уйти из организации.

На минувшей неделе генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах СЕ может быть прекращено, если от Москвы не поступят взносы в бюджет организации.

Читайте также: Россия до начала 2019 года определится с членством в Совете Европы

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Россия не будет дожидаться исключения из Совета Европы