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В Совете Европы прокомментировали слова Лаврова о возможном уходе России

Политика

Сергей Лавров заявил, что Россия «не доставит радости» желающим исключить страну из Совета Европы

Москва, 16 октября 2018, 20:39 — REGNUM  В Совете Европы не хотели бы выхода России из состава организации. Об этом заявил 16 октября пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген, передаёт РИА «Новости».

"Господин Ягланд уже более года предупреждает о том, что Россия может уйти», — сказал пресс-секретарь, добавив, что в организации «не хотели такого развития».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия «не доставит радости» тем, кто желает исключить её из Совета Европы, и готова сама уйти из организации.

На минувшей неделе генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах СЕ может быть прекращено, если от Москвы не поступят взносы в бюджет организации.

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Внешняя политика России
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