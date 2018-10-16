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Исламисты взяли в плен иранских военных на границе с Пакистаном

Политика

Иран призвал Исламабад «использовать все возможные средства» для освобождения заложников

Исламисты взяли в плен иранских военных на границе с Пакистаном
Иллюстрация: Sntat.ru
Террорист

Тегеран, 16 октября 2018, 21:31 — REGNUM  Не менее десяти иранских военных, в том числе гвардейцев «Корпуса стражей Исламской революции», взяты в плен на границе с Пакистаном, 16 октября передает агентство Reuters.

Нападение на погранзаставу произошло в провинции Систан и Белуджистан утром 16 октября. Иран призвал правительство Пакистана «использовать все возможные средства» для освобождения заложников.

Ответственность за нападение на погранзаставу и пленение военных уже взяла на себя исламистская группировка «Джейш аль-Адль» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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