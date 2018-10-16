Пашинян, как и обещал, ушел в отставку с поста премьер-министра Армении

Ереван, , 20:18 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и обещал ранее, подал сегодня, 16 октября, в отставку. Об этом политик объявил в прямом эфире Общественного телевидения Армении.

До проведения внеочередных парламентских выборов Пашинян будет временно исполнять обязанности премьер-министра Армении. Уходя в отставку, Пашинян заручился гарантиями оппозиционных партий, что те не станут выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра. В частности, партии «Процветающая Армения» даже вынуждена была подписать меморандум на эту тему.

Теперь, чтобы были назначены досрочные выборы, парламент республики должен дважды отказаться от выдвижения нового премьер-министра. После этого законодательное собрание, согласно конституции, будет распущено, и в Армении пройдут досрочные парламентские выборы.

По замыслу Пашиняна, на этих выборах победу должны одержать его сторонники, и тогда он сможет проводить реформы, опираясь на большинство в парламенте.

Напомним, что сейчас большинство депутатов в парламенте являются оппозиционными, а до так называемой «Бархатной революции» в апреле 2018 года эти оппозиционные партии были правящим большинством.