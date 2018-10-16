Порошенко не имеет права дарить Андреевскую церковь Варфоломею — эксперт

Киев, , 20:16 — REGNUM Экс-министр юстиции Украины, юрист Александр Лавринович считает, что президент Украины Петр Порошенко не компетентен в религиозных вопросах, а также не имеет права дарить Андреевскую церковь (Киев) вселенскому патриарху Варфоломею. Об этом Лавринович заявил 16 октября в эфире украинского телеканала NewsOne.

«Я слушаю, что говорит наш президент. Некоторые вещи правильные, а в некоторых вещах он вмешивается туда, где нет его компетенции. Это не помогает решению этой проблемы. Кто вмешивается, тот должен знать историю развития христианских церквей, статуты ортодоксальных православных церквей», — отметил Лавринович.

Он напомнил, что только правительство имеет право распоряжаться церковным имуществом, в частности Андреевской церковью.

«Зачастую поместная церковь появлялась тогда, когда в стране была одна поместная православная церковь… У нас другая ситуация — у нас в стране три православные церкви. Это будет создавать проблемы… Еще нет решения, нет акта о создании единой церкви, много чего еще нет. Не в компетенции главы государства, какой храм какой церкви передавать. Это полномочия правительства Украины», — подчеркнул Лавринович.

Он также выразил сомнения в том, что создание единой поместной автокефальной Украинской православной церкви ликвидирует церковный раскол на Украине.

«То, что раскол в Украине есть не только по линии политической, языковой, есть раскол по церковной линии. Залечит ли процесс создания единой поместной церкви этот раскол в Украине? У меня есть больше сомнения, что это залечит», — подытожил Лавринович.

Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко проинформировала, что президент Порошенко предложил передать вселенскому патриарху Андреевскую церковь.

«В знак солидарности с вселенским патриархом и священным синодом президент предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование вселенскому патриарху. Это будет символический жест единения с матерью-церковью», — отметила Луценко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент Украины Порошенко заявил, что вопрос создания единой поместной церкви в стране является вопросом национальной безопасности.

«Вопрос томоса и автокефалии выходит далеко за границы церковной жизни. Это вопрос нашей украинской независимости, это вопрос нашей украинской национальной безопасности… И это вопрос всей мировой геополитики. И если это не так, то почему тогда решение вселенского патриарха позавчера обсуждалось на Совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина?» — задался вопросом Порошенко.

Напомним, Украина получит томос после объединительного собора украинских православных церквей. Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет сообщил, что не менее 10 иерархов Московского патриархата уже готовы перейти в объединенную церковь. В Русской православной церкви заявили, что готовят «жесткий» ответ на решение Вселенского патриархата.