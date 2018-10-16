В Раде критикуют нежелание лишить депутатов неприкосновенности

Киев, , 20:06 — REGNUM Сегодня, 16 октября, депутаты Верховной Рады отказались снять депутатскую неприкосновенность с депутатов от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

В частности глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк расценил голосование фракций парламентской коалиции как «вотум недоверия правоохранительным органам и генеральной прокуратуре».

«Не нужно бояться потерять неприкосновенность, потому что тогда каждый из нас становится таким же, как и каждый гражданин Украины — беспомощным перед правоохранительными органами. Это нужно попробовать. Но то, что сегодня в парламенте фракции коалиции дают меньше 50% своих голосов за поддержку предложения генерального прокурора свидетельствует о вотуме недоверия даже коалиции правоохранительным органам и генеральной прокуратуре. А то, что «Самопомощь» отдает 72 голоса за поддержку предложения генпрокурора, это значит, что это — государственная позиция, несмотря на то, что сегодня генпрокуратура преследует тех людей, которые сегодня отстаивают украинскую независимость и борются с коррупцией. Сегодня тут происходит игра в поддавки. Люди это должны видеть», — сказал Березюк с трибуны Рады.

При этом депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем также раскритиковал депутатов за нежелание расследовать факты правонарушений в отношении Вилкула и Колесникова.

«Сегодня парламент отказался снять неприкосновенность с двух депутатов Оппозиционного блока, подозреваемых в совершении правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом. В среднем помимо бывших «регионалов» за постановление не голосовали: 30% членов БПП, 45% членов «Народного фронта», 55% членов Радикальной партии Олега Ляшко», 75% членов «Батькивщины». Все эти депутаты только на моей памяти уже лет 15 рвут на себе рубашки, требуя отмены институции депутатской неприкосновенности в принципе», — написал Найем на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, с декабря 2010 года Колесников руководил агентством госимущества Украины. В декабре 2012 года четвертый президент Виктор Янукович уволил его с этой должности и назначил председателем Днепропетровской областной госадминистрации. В марте 2014 года он был уволен. 25 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Колесникова.

«Следствием установлено, что Дмитрий Колесников, находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости — производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. м²», — сказала спикер ГПУ Лариса Сарган.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая генпрокурор Луценко впервые направил в Раду представление в отношении Вилкула. 11 октября регламентный комитет Рады сообщил, что «доказательства в представлении основываются на предположениях и на показаниях, которые были добыты незаконным путем». По данным прокуратуры, Вилкул, будучи председателем Днепропетровской облгосадминистрации, в 2011—2012 годах издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га «якобы с земель запаса сельхозназначения (пастбища), а на самом деле — с земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района».