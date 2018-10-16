Вторник, 16 Октября 2018 года
21:10:03 МСК

Помпео обсуждает «дело Хашогги» с кронпринцем и королем Саудовской Аравии

Политика

Также госсекретарь США намерен посетить Турцию

Эр-Рияд, 16 октября 2018, 20:19 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Саудом и готовится к переговорам с королем Салманом, 16 октября передает агентство Reuters.

Переговоры Помпео с лидерами саудитов связаны с расследованием исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, что стало причиной осложнения отношений между США и Саудовской Аравией.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября госсекретарь Помпео вылетел в Эр-Рияд по личному приказу президента США, после переговоров Дональда Трампа с королем Салманом. Также Помпео намерен посетить Турцию.

Читайте также: Помпео прибыл в Эр-Рияд разбираться в деле с исчезновением Хашогги

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Саудовская Аравия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить