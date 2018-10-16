Безработные, бизнесмены и чиновники: Уфа ждет отбора на пост главы города

Уфа, , 19:57 — REGNUM Число претендентов для участия в конкурсном отборе на пост главы администрации Уфы сократилось. Водитель МУП «Продюсерский центр «Вся Уфа» Руслан Ишмухаметов отозвал свое заявление — таким образом в конкурсе примут участие 28 человек.

В числе претендентов — пятеро безработных. Это руководитель уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева, юрист Олег Смирнов, инженер-строитель Ильдар Сафаров, историки Азамат Янгалин и Валерий Тимирбулатов, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на собственные источники.

Администрацию города могут возглавить также: директор ООО «СНЭМА-ойлгазинвест» Владимир Иванов, директор ООО «Класс Менеджер-Уфа» Сергей Миролюбов, директор ЗАО «ПромЖД-гарант» Евгений Чиглинцев, генеральный директор ООО «Газ-сервис» Рустам Хафизов, генеральный директор ООО «Хазина» Комил Сиразетдинов, замдиректора ООО «Легионпромтехнология» Альбина Гайнанова, замдиректора ООО «Уфагеотехпроект» Айрат Губайдуллин, заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин, заместитель главы администрации Калининского района Уфы Руслан Нуртдинов, замглавы администрации Кировского района Уфы Олег Котов, гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района Руслан Зайнуллин, начальник юридического отдела администрации Бирского района Рустам Мирзаянов, директор Башкирского лицея №136 Шамсулла Хабибрахманов, заместитель директора по спортивной работе уфимской спортшоклы №5 Артур Кабиров, заместитель начальника Московского межрайонного почтамта № 3 Милауша Мухаметшина, заместитель главного редактора ООО «Регион медиа» Наталья Вязовкина, индивидуальный предприниматель Ким Акеров, руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Загир Хакимов, исполнительный директор башкирского отделения «Опоры России» Тимур Лукманов, общественница и юрист Рамиля Саитова, начальник административно-хозяйственного отдела ОАО «Холдинговая компания «Электрозавод» Алина Гусманова, ведущий инженер ООО «Башнефть-добыча» Линар Ахметшин.

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Участник Руслан Камалетдинов не представил информацию о своем месте работы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прием документов от претендентов на пост сити-менеджера Уфы завершился накануне. Имена участников конкурса администрация Уфы не раскрывает, они станут известны лишь 22 октября. Тогда же и состоится заседание конкурсной комиссии, которая отберет кандидатов. 29 октября с каждым из участников конкурса проведут собеседование. Утверждать кандидатуру нового мэра будут депутаты горсовета Уфы. Контракт с новым главой администрации будут заключать до сентября 2021 года.

С 2012 года главой администрации Уфы являлся Ирек Ялалов. 17 сентября 2018 года он подал заявление о досрочной отставке. Обязанности главы города исполняет его заместитель Салават Хусаинов. Региональный политсовет партии «Единая Россия» выдвинул кандидатуру Ялалова на пост в Совфеде. 27 сентября депутаты гордумы большинством голосов отставку поддержали.

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28 сентября депутаты Курултая — Госсобрания Башкирии — наделили экс-мэра полномочиями члена Совета Федерации от законодательной власти республики.

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