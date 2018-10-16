Аксенов лично пригласит Асада на Ялтинский экономический форум

Дамаск, , 19:55 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично передаст президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду приглашение посетить Ялтинский международный экономический форум в Крыму, который должен состояться в апреле 2019 года. Об этом Аксенов заявил журналистам сегодня, 16 октября, находясь в Сирии.

Аксенов во главе крымской делегации прибыл в Сирию накануне, 15 октября. В Дамаске делегация пробудет два дня. Предполагается проведение переговоров и подписание соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

Сегодня Аксенов встречается с президентом Сирии Башаром Асадом. Перед началом переговоров Аксенов пообщался с журналистами.

«У нас будет встреча с президентом Сирии, я приглашение передам на Ялтинский международный экономический форум. А решение примет глава сирийского государства», — рассказал Аксенов.