Маттео Сальвини: Франция не отделается извинениями

Рим, , 19:51 — REGNUM Италия намерена обратиться в ведущие международные организации с просьбой оценить действия властей Франции в истории с тайной доставкой мигрантов в Италию и их высадкой в лесу, сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 16 октября, вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Извинениями Франция не отделается, подчеркнул Сальвини.

15 октября стало известно, что фургон, принадлежащий французской жандармерии, пересек границу с Италией и высадил на ее территории, в лесу, нескольких, как минимум двух, мигрантов африканского происхождения, после чего скрылся в обратном направлении.

Французский министр по европейским вопросам Натали Луазо заявила, что во Франции считают важным сотрудничество с Италией в вопросах миграции и сделают всё, чтобы не допустить повторения случившегося.

Однако, по мнению Сальвини, тайная доставка мигрантов в соседнюю страну и их высадка посреди леса — это не ошибка и не несчастный случай, а «беспрецедентное преступление», которое должно быть осуждено ООН и европейскими организациями.

«Этих людей оставили там без помощи, без связи. Кто были эти люди? Откуда они приехали? Почему их там бросили? Цивилизованный Париж считает нормальным выгружать людей в лесу? Как часто вы привозите людей и бросаете их в чистом поле? Касается ли это несовершеннолетних? Это международный позор, и синьор Макрон больше не сможет сделать вид, что ничего особенного не произошло», — написал Сальвини.

В Италии придают особенно большое значение данной истории еще и потому, что именно Эммануэль Макрон был одним из лидеров группы европейских политиков, которые осуждали правительство Италии за ограничение потоков нелегальной миграции, рассуждая о «бесчеловечности» такого отношения к мигрантам.

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