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Украина просит ОБСЕ признать незаконными выборы в ДНР и ЛНР

Политика

Выборы глав и депутатов народных республик пройдут в ДНР и ЛНР 11 ноября

Украина просит ОБСЕ признать незаконными выборы в ДНР и ЛНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
ОБСЕ

Киев, 16 октября 2018, 19:43 — REGNUM  Власти Украины просят ОБСЕ объявить незаконными выборы, которые пройдут 11 ноября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, заявила 16 октября представительница официального Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Такое заявление Геращенко опубликовала на своей странице в Facebook. Ранее киевские власти уже пообещали не признавать выборы в народных республиках Донбасса.

«Мы обратились к специальному представителю председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италии, послу Мартину Сайдику с просьбой подготовить специальное заявление от председательствующей в ОБСЕ страны, в которой четко (просили) указать нелегитимность любых выборов на оккупированных территориях», — написала Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2014 года власти Украины проводят карательную военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик. Любые инициативы мирного урегулирования этого конфликта регулярно срываются представителями Киева.

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