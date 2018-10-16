Премьер-министр Армении подал в отставку со словами «всё будет хорошо»

Ереван, , 19:36 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире Общественного телевидения объявил о своей отставке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уйдя в отставку, Пашинян, фактически, запускает процедуру досрочных выборов в парламент. Согласно заявлениям представленных в парламенте фракций, завершивших, что не станут выдвигать других кандидатов на пост премьер-министра, в течение ближайших двух недель парламентарии дважды не смогут избрать нового премьер-министра, что приведет к роспуску Национального собрания силой закона и проведению досрочных выборов в декабре.

ИА REGNUM публикует полный текст обращения Никола Пашинян к народу Армении.

«Как я уже говорил, сегодня я ухожу в отставку с поста премьер-министра Республики Армения. Цель этой отставки состоит не в том, чтобы отказаться от поста премьер-министра, т. е. избежать от взятой перед вами ответственности, а в том, чтобы, наоборот, закончить ненасильственную, бархатную, народную революцию, которую мы вместе совершили, и провести внеочередные парламентские выборы, вернув всю власти народу.

Дорожная карта для достижения внеочередных парламентских выборов выглядит следующим образом: после моей отставки президент Республики немедленно принимает отставку правительства, в течение следующих 14 дней Национальное Собрания дважды не избирает премьер-министра, в результате чего Национальное Собрания распускается, и президент назначает внеочередные парламентские выборы.

В течение всего этого периода члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности, я буду продолжать выполнять конституционные полномочия премьер-министра Республики Армения, иначе говоря, я буду и в дальнейшем оставаться гарантом победы народа, и если в декабре вы проголосуете за нашу политическую силу, я буду избран на пост премьер-министра Республики Армения.

Конечно, многие боятся и задают вопрос, а что если парламентские силы выдвинут еще одного кандидата на пост премьер-министра, готовы ли мы к такому сценарию?

Я даже не хочу говорить, что события 2 октября показали, что мы более чем готовы к любому сценарию, потому что никакая сила не может устоять перед волей и желанием народа.

Но сейчас я не хочу обсуждать подобных сценариев, т.к. сколько бы ни было противоречий, острых дискуссий с рядом парламентских сил, я не думаю, что у них есть намерение и цель действовать против народа и национальной безопасности Армении.

Парламентские силы показали, что независимо от всех противоречий и разночтений наше государство, его стабильность и безопасность являются красной линией для них, и я верю, что они никогда не перейдут эту линию. Тем более, что фракции и РПА, и блока «Царукян», и АРФД публично заявили, что не собираются выдвигать кандидатов или избирать премьер-министра.

Я также хочу сказать представителям бывшего большинства Национального Собрания, что мы критиковали и критикуем вас, но это не значит, что мы ищем или должны искать врагов в Армении.

Во время всей своей политической деятельности я говорил и хочу повторить: у меня не было врагов в Армении, среди армян, у меня их нет и не будет.

И я хочу пожелать всем политическим силам успехов на внеочередных парламентских выборах и подтвердить, что наше правительство будет гарантировать свободное волеизъявление народа на выборах.

Дорогие соотечественники,

Хотя эта отставка носит формальный характер, это действительно волнительный момент, потому что этим мы подводим итоги очередного этапа нашей революции и вступаем в совершенно новую эпоху.

И теперь, коснувшись последних пяти месяцев моего премьерства, я хочу поблагодарить вас за вашу бесконечную поддержку и доверие. Я также хочу извиниться перед всеми теми, кого я разочаровал, чьи справедливые и законные надежды я не оправдал, чей энтузиазм я каким-либо образом я оттенил.

Однако, дорогие соотечественники, я хочу, чтобы вы знали однозначно и бескомпромиссно: все ваши боли в моем сердце, все ваши потребности в моих мыслях, все ваши мечты в моей душе и дают мне крылья, дают мне силы стоять перед вами и уверенно говорить: все будет хорошо, все будет очень хорошо.

Подготовьтесь к новым победам и подготовьтесь к строительству новой и могущественной, свободной и счастливой Армении.

Люблю всех вас, горжусь всеми вами, преклоняюсь перед вами, целую всех вас.

И следовательно,

Да здравствует Свобода!

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствуют наши дети, которые живут и будут жить в свободной и счастливой Армении».

Пока материал готовился к публикации президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.

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