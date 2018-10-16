Трамп угрожает лишить Гондурас помощи из-за «каравана мигрантов»

Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп угрожает лишить Гондурас американских программ гуманитарной помощи из-за «каравана мигрантов», 16 октября передает агентство Associated Press.

«Соединенные Штаты… проинформировали президента Гондураса, что если большой караван людей, направляющихся в США, не будет остановлен и возвращен в Гондурас, денег и помощи Гондурасу больше не будет», — заявил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что в США из Гондураса движется «огромный караван людей», и призвал остановить его до границы.

Читайте также: Трамп: из Гондураса в США движется «огромный караван людей»