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Трамп угрожает лишить Гондурас помощи из-за «каравана мигрантов»

Политика

«Денег и помощи Гондурасу больше не будет»

Вашингтон, 16 октября 2018, 19:41 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп угрожает лишить Гондурас американских программ гуманитарной помощи из-за «каравана мигрантов», 16 октября передает агентство Associated Press.

«Соединенные Штаты… проинформировали президента Гондураса, что если большой караван людей, направляющихся в США, не будет остановлен и возвращен в Гондурас, денег и помощи Гондурасу больше не будет», — заявил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что в США из Гондураса движется «огромный караван людей», и призвал остановить его до границы.

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