Введут ли США санкции против Саудовской Аравии после инцидента в Стамбуле?

Москва, , 19:21 — REGNUM Скорее всего, США и Европа не введут санкций против Саудовской Аравии после исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 16 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Наследный принц [Саудовской Аравии] Мухаммед ибн Салман Аль Сауд изменил систему престолонаследия в Саудовской Аравии, отодвинув примерно полторы тысячи принцев, — сказал Абзалов. — Он до этого занимался непосредственно разведкой. Он курировал разведку и курирует до сих пор. Он собирается инвестировать колоссальные денежные средства в целый ряд партнёрских стран. В этом году он посещал Великобританию и лично встречался с госпожой [премьер-министром Терезой] Мэй в её резиденции, пообещав более 70 млрд прямых инвестиций. Более 10 млрд он обещал [президенту США Дональду] Трампу. Саудовская Аравия — вторая страна в мире по военным закупкам и самый крупный потребитель американского вооружения».

Кроме того, политолог предположил, что Саудовская Аравия «в ближайшие двое суток, скорее всего, признается, что убийство произошло».

«15 человек приехали в Стамбул и расчленили между делом человека, — сказал Абзалов. — И в отношении этой страны санкции, скорее всего, введены не будут. Но мы, страна, которая лишь гипотетически подозревается [в покушении на жизнь Сергея Скрипаля], получает полностью. Дальше возникнет вопрос: акт Магнитского, Скрипали — это всё политически мотивированные дела?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Associated Press, полученным от неназванного представителя турецких властей, турецкая полиция обнаружила в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, указывающие на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Отметим, что ранее саудовский журналист Хашогги, который активно критиковал власти своей страны, пропал в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом сами саудиты утверждают, что журналист якобы очень быстро покинул здание и пробыл там всего несколько минут. По неподтвержденным данным, Хашогги был захвачен в здании консульства саудовской разведкой; журналиста пытали, убили, а его тело то ли расчленили и вывезли в Саудовскую Аравию, то ли растворили в кислоте.

Также отметим, что, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены «токсичные материалы», которые были закрашены.

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