Вторник, 16 Октября 2018 года
21:09:52 МСК

Владимир Путин подписал указ «О праздновании 100-летия образования КБР»

Политика

Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков назвал Указ Президента РФ «стимулом для консолидации общества»

Москва, 16 октября 2018, 19:16 — REGNUM  Во вторник, 16 октября, Президент России Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики».

Указ содержит рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по участию в подготовке и проведении празднования в 2022 году 100-летия республики.

Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков высоко оценил решение Президента РФ, и от имени жителей Кабардино-Балкарии выразил за него сердечную признательность Владимиру Путину.

«Указ Президента — свидетельство особого отношения ко всем жителям республики, к людям, которые своим ежедневным трудом строят современную Кабардино-Балкарию, приумножают успехи и достижения родной республики», — отметил врио главы КБР.

«Значимость для нас этого документа невозможно переоценить. Уверен, он послужит мощным дополнительным стимулом для консолидации нашего общества, для созидательного труда народа Кабардино-Балкарии на благо республики и нашего Отечества», — цитирует слова Казбека Кокова пресс-служба правительства КБР.

Читайте ранее: Федеральный центр поможет КБР с празднованием столетия республики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Юбилеи и памятные даты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить