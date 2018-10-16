Владимир Путин подписал указ «О праздновании 100-летия образования КБР»

Москва, , 19:16 — REGNUM Во вторник, 16 октября, Президент России Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики».

Указ содержит рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по участию в подготовке и проведении празднования в 2022 году 100-летия республики.

Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков высоко оценил решение Президента РФ, и от имени жителей Кабардино-Балкарии выразил за него сердечную признательность Владимиру Путину.

«Указ Президента — свидетельство особого отношения ко всем жителям республики, к людям, которые своим ежедневным трудом строят современную Кабардино-Балкарию, приумножают успехи и достижения родной республики», — отметил врио главы КБР.

«Значимость для нас этого документа невозможно переоценить. Уверен, он послужит мощным дополнительным стимулом для консолидации нашего общества, для созидательного труда народа Кабардино-Балкарии на благо республики и нашего Отечества», — цитирует слова Казбека Кокова пресс-служба правительства КБР.

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