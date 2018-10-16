Трамп проиграл пари на миллион долларов, но отказывается платить?

Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Американские политики и другие пользователи интернета живо обсуждают историю с «ДНК сенатора» и пари, которое предложил сенатору Элизабет Уоррен президент США Дональд Трамп. Сегодня Трамп заявил, что претензии сенатора на индейское происхождение — это «мошенничество и ложь», сообщает Stars and Stripes, а в своем твиттере Трамп обвиняет «Покахонтас» в сдаче фиктивного теста. Что же произошло?

5 июля 2018 года Дональд Трамп бросил вызов сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, уверяющей, что ее предки — коренные американцы (по слухам, сенатор Уоррен — возможный кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2020 года). Трамп публично предложил Уоррен доказать своей индейское происхождение. В случае, если Уоррен пройдет тест и он покажет, что она индианка, Трамп обещал дать ей миллион долларов на благотворительность.

Уоррен отмахнулась от насмешек Трампа, как она делала это раньше, когда он дал ей насмешливое прозвище «Покахонтас», а сейчас история получила продолжение. В понедельник Уоррен напомнила Трампу о данном обещании и предоставила тест ДНК, согласно которому у нее действительно есть далекий предок-индеец. Уоррен также в своем твиттере спросила президента, помнит ли он про тот вызов и про миллион долларов:

«А я помню, и вот вердикт. Пожалуйста, пришли чек в Национальный центр ресурсов для женщин коренных народов».

Указанная некоммерческая организация занимается защитой индейских женщин от насилия.

«Пришли им свой чек на 1 млн долларов, Дональд Трамп», — добавила Уоррен, уточняющая, что прошла тест, так как ей нечего скрывать, и спросила Трампа, что же скрывает он.

Однако на вопрос журналистов о том, знает ли он, что Уоррен сдала тест, Трамп отмахнулся от вопроса: «Да какая разница?» Что касается 1 млн долларов, президент отрицает, что давал подобное обещание, а пройденный Уоррен тест называет мошенническим.