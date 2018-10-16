СМИ: Территорию Турции покинул генеральный консул Саудовской Аравии

Анкара, , 19:12 — REGNUM Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби улетел из Турции во время расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 16 октября турецкая газета Habertürk.

По информации издания, саудовский дипломат в 17:00 вылетел из аэропорта имени Ататюрка самолётом саудовского авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines.

При этом издание уточняет, что в аэропорту он воспользовался VIP-выходом.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Турции обследуют консульство Саудовской Аравии в Стамбуле после того как 2 октября на его территории бесследно пропал обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашогги.

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