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СМИ: Территорию Турции покинул генеральный консул Саудовской Аравии

Политика

Журналисты связывают его торопливый отъезд со скандалом вокруг исчезновения журналиста Джамаля Хашогги

Анкара, 16 октября 2018, 19:12 — REGNUM  Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби улетел из Турции во время расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 16 октября турецкая газета Habertürk.

По информации издания, саудовский дипломат в 17:00 вылетел из аэропорта имени Ататюрка самолётом саудовского авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines.

При этом издание уточняет, что в аэропорту он воспользовался VIP-выходом.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Турции обследуют консульство Саудовской Аравии в Стамбуле после того как 2 октября на его территории бесследно пропал обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашогги.

Читайте ранее в этом сюжете: AP: Турецкая полиция нашла улики, указывающие на убийство Хашогги

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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