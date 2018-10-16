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В Италии отменили привилегии для бывших сенаторов, министров и депутатов

Политика

Вслед за нижней палатой парламента решение было поддержано и Сенатом

Рим, 16 октября 2018, 19:06 — REGNUM  Сенат Италии во вторник, 16 октября, отменил повышенные пособия бывшим сенаторам, сообщает Il Messaggero.

Ранее нижняя палата парламента утвердила аналогичный закон в отношении бывших депутатов и министров, которые в Италии также избираются из числа депутатов.

Отмена привилегий экс-депутатам, сенаторам и министрам входила в предвыборную программу победившего на выборах «Движения 5 звезд». Критики этой инициативы называют ее популистской.

В правительстве считают, что такое решение станет проявлением принципа равенства и что экс-депутаты, как и все остальные граждане страны, должны получать пенсии в соответствие с уплаченными в Пенсионный фонд взносами и без всяких надбавок.

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Политическая жизнь Италии
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