В Италии отменили привилегии для бывших сенаторов, министров и депутатов

Рим, , 19:06 — REGNUM Сенат Италии во вторник, 16 октября, отменил повышенные пособия бывшим сенаторам, сообщает Il Messaggero.

Ранее нижняя палата парламента утвердила аналогичный закон в отношении бывших депутатов и министров, которые в Италии также избираются из числа депутатов.

Отмена привилегий экс-депутатам, сенаторам и министрам входила в предвыборную программу победившего на выборах «Движения 5 звезд». Критики этой инициативы называют ее популистской.

В правительстве считают, что такое решение станет проявлением принципа равенства и что экс-депутаты, как и все остальные граждане страны, должны получать пенсии в соответствие с уплаченными в Пенсионный фонд взносами и без всяких надбавок.

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