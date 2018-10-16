Армения в ожидании отставки премьера: Пашинян проводит последние подготовки

Ереван, , 19:00 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что после своей отставки с поста премьера-министра он может быть выдвинут на тот же пост «с той презумпцией, что его не изберут». Об этом премьер-министр заявил сегодня, 16 августа, во время встречи с представителями парламентской фракции «Елк».

Согласно сообщению, опубликованному на сайте премьер-министра, на встрече присутствовали глава фракции «Елк» Лена Назарян, депутаты Арам Саркисян, Сасун Микаелян и Айк Конджорян.

Высоко оценив путь, пройденный с фракцией «Елк», премьер-министр, который сегодня вечером собирается подать в отставку, посчитал важным, чтобы в этот переходный период были зафиксированы определенные соглашения, «чтобы продвигаться вперед эффективными шагами и достичь досрочных парламентских выборов».

«В течение этого периода для обеспечения определенных правовых процессов будет необходимо, чтобы фракция «Елк» играла активную роль в ближайшие 14 дней», — сказал Пашинян.

«Есть большая вероятность, и таков совет юристов, что в течение этих 14 дней, по крайней мере, в первом туре, я буду выдвинут кандидатом на пост премьер-министра, чтобы процесс полностью соответствовал букве и духу закона, конечно же, с той презумпцией, что я не буду избран. И я также хотел бы обсудить этот вопрос, чтобы заранее были достигнуты договоренности и, конечно же, хотел бы обсудить текущую политическую ситуацию».

Со своей стороны, Арам Саркисян сказал: «Мы также благодарны за совместную работу. Как мы вместе с усердием и самоотверженностью работали в блоке «Елк» с вами в качестве главы фракции, также будем продолжать работать независимо от того, какое политическое крыло или подход мы будем представлять. В этом вопросе мы однозначно поддерживаем правильные юридические решения. Любой подход, который предложен юристами и выгоден премьер-министру, однозначно выгоден и нам».

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