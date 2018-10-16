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Первый новгородский замгубернатора прокомментировал одно из дел «об оружии»

Политика

Оштрафован, так как забыл продлить разрешение на хранение. Второе административное дело Сергей Сорокин не комментирует

Великий Новгород, 16 октября 2018, 18:55 — REGNUM  Первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин, который также возглавляет администрацию губернатора Новгородской области Андрея Никитина, прокомментировал одно из двух дел об административных правонарушениях, которые были возбуждены в отношении него по ст. 20.8 ч.6 КоАП РФ («Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения»).

«Это правда. К сожалению, в связи с неожиданным назначением в Новгородскую область продлить разрешение на оружие не успел. А потом не было времени, чтобы зависнуть на неделю в Подмосковье — процесс продления разрешения на оружие занимает примерно столько времени. Затем, в связи с чемпионатом мира по футболу законодательство стало строже и теперь это действительно называется «незаконное хранение оружия». Хотя по сути — нарушение сроков оформления документов с наложением штрафа», — прокомментировал Сорокин ситуацию интернет-изданию «53 новости», входящему в медиахолдинг регионального правительства.

В качестве иллюстраций к комментариям приложены фото документов, из которых следует, что одно из двух дел (№5−813/2018) было рассмотрено 15 октября 2018 года мировым судьёй судебного участка №13 Новгородского судебного района. Сорокин оштрафован на сумму 3 тыс. рублей.

В производстве этого же судьи, по данным ИА REGNUM, находится ещё одно дело (№5−758/2018) в отношении Сорокина по той же самой статье КоАП РФ. Его первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин не комментирует.

Напомним, что Сергей Сорокин был назначен заместителем губернатора Новгородской области в марте 2017 года. О правонарушениях с оружием, к которым имеет отношение высокопоставленный чиновник, стало известно в сентябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый новгородский вице-губернатор обвинён в незаконном обороте оружия

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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