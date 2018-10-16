Первый новгородский замгубернатора прокомментировал одно из дел «об оружии»

Великий Новгород, , 18:55 — REGNUM Первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин, который также возглавляет администрацию губернатора Новгородской области Андрея Никитина, прокомментировал одно из двух дел об административных правонарушениях, которые были возбуждены в отношении него по ст. 20.8 ч.6 КоАП РФ («Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения»).

«Это правда. К сожалению, в связи с неожиданным назначением в Новгородскую область продлить разрешение на оружие не успел. А потом не было времени, чтобы зависнуть на неделю в Подмосковье — процесс продления разрешения на оружие занимает примерно столько времени. Затем, в связи с чемпионатом мира по футболу законодательство стало строже и теперь это действительно называется «незаконное хранение оружия». Хотя по сути — нарушение сроков оформления документов с наложением штрафа», — прокомментировал Сорокин ситуацию интернет-изданию «53 новости», входящему в медиахолдинг регионального правительства.

В качестве иллюстраций к комментариям приложены фото документов, из которых следует, что одно из двух дел (№5−813/2018) было рассмотрено 15 октября 2018 года мировым судьёй судебного участка №13 Новгородского судебного района. Сорокин оштрафован на сумму 3 тыс. рублей.

В производстве этого же судьи, по данным ИА REGNUM, находится ещё одно дело (№5−758/2018) в отношении Сорокина по той же самой статье КоАП РФ. Его первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин не комментирует.

Напомним, что Сергей Сорокин был назначен заместителем губернатора Новгородской области в марте 2017 года. О правонарушениях с оружием, к которым имеет отношение высокопоставленный чиновник, стало известно в сентябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый новгородский вице-губернатор обвинён в незаконном обороте оружия