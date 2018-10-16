Почему F-22 Raptor не смогли улететь от урагана «Майкл»?

Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Американское издание The National Interest посвятило статью причинам, приведшим к повреждению и уничтожению истребителей F-22 Raptor на американской авиабазе Тиндалл в штате Флорида во время урагана «Майкл».

Как уже сообщалось, всего ураган повредил 17 боевых машин. Нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов. С учетом того, что в строю ВВС США находится 183 таких истребителя, речь идет о потере почти 10% от их общего числа.

На базе находилось 55 F-22 Raptor. Из них 33 истребителя были эвакуированы — они перелетели на другую авиабазу в штат Огайо, на безопасное удаление от урагана. 22 самолета остались на базе Тиндалл.

Почему же не смогли перелететь остальные 22 самолета? Оказывается, что у одного самолета возникли проблемы с механикой при попытке взлететь с авиабазы Тиндалл. Большинство остальных самолетов не могли взлететь из-за отсутствия ключевых запасных частей. В ВВС США является обычной практикой разбирать одни самолеты на запчасти, чтобы другие боевые машины могли летать.

В конце статьи ее автор задается вопросом, сколько времени и денег понадобится, чтобы восстановить эти 17 истребителей. В качестве примера он приводит ситуацию с восстановлением для полетов одного истребителя F-22 Raptor, который находился на хранении в ангаре с 2012 года, т. е. в течение шести лет.

Так вот, для того чтобы поднять эту машину в воздух, сборной команде из специалистов ВВС США, компаний Lockheed и Boeing понадобилось 25 тысяч человеко-часов, и на это ушло 27 месяцев.