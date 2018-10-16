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Сирийская армия штурмует последний бастион террористов на юге Сирии

Политика

Сирийское командование перебросило в провинцию Сувейда подкрепления из района Идлиба

Киев, 16 октября 2018, 18:47 — REGNUM  15 октября Сирийская арабская армия начала мощное наступление на последний бастион ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сирии. Сирийские войска с подразделениями 4-й механизированной дивизии в авангарде с утра перешли в атаку на позиции террористов в районе Каср-Шейх-Хусейн в регионе Аль-Сафа.

В ходе успешных наступательных действий в результате ожесточенного боя сирийским военным удалось захватить несколько населенных пунктов в районе Каср-Шейх-Хусейн. Однако в ходе быстрой контратаки боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после обеда 15 октября смогли вернуть утраченные позиции обратно.

После контрнаступления террористов Сирийская арабская армия ведет мощный обстрел с использованием артиллерии и систем залпового огня позиций боевиков в регионе Аль-Сафа. Идет подготовка к новой атаке на позиции террористов.

С учетом решения по созданию Идлибской демилитаризованной зоны сирийское командование перебросило оттуда в регион Аль-Сафа две дивизии: элитную 4-ю механизированную и 9-ю ударную. Они должны за несколько недель сломить сопротивление боевиков и полностью очистить от них данный район.

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Война в Сирии
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