Лавров: Россия не будет дожидаться исключения из Совета Европы

Москва, , 18:32 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия «не доставит радости» тем, кто хочет исключить её из Совета Европы, и уйдёт из этой организации сама. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 16 октября, в интервью телеканалу Euronews.

Лавров напомнил, что Россия вступила в Совет Европы исходя из того, что эта организация обеспечивает общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство.

«Те, кто это пространство сейчас просто подорвал путем нарушающих устав нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, они, я убежден, знают, на что идут», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ считает, что пусть то большинство стран — членов Совета Европы, которое понимает всю провокационность этого замысла очень небольшой, но очень шумной группки стран, «пусть они с этими странами поработают».

Он подчеркнул, что совершенно неприемлемо разрушать общеевропейскую организацию ради удовлетворения амбиций «неких политиканов» из несколькоих столиц Европы.

Лавров напомнил, что российские парламентарии уже заявили о том, что если рестрикции в отношении России в Совете Европы продолжатся, то эта организация подпишет себе смертный приговор.

«Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.