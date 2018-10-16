Что теперь будет с таджикским Памиром?

Маргарита Князева, , 19:38 — REGNUM

Истек месяц, который Эмомали Рахмон дал на наведение порядка в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. Напомним, что глава государства во время своего визита в регион 15 сентября устроил настоящий разнос всей «верхушке» ГБАО, высказав свое недовольство тем, что по региону разъезжают автомобили с тонированными стеклами, в которых водители перевозят оружие и игнорируют правила дорожного движения, а местные власти и силовики никак не борются с преступными группировками, наркотрафиком и незаконным хранением оружия.

В случае если за месяц криминогенная обстановка в области не изменится, Рахмон пообещал задействовать вооруженные силы страны. Спустя несколько дней, 18 сентября, президент провел кадровую перестановку: сменились председатели двух районов, мэр города Хорога, четверо заместителей главы области, а также председатель облсуда, главы УМВД, ГАИ Хорога и районов области. Спустя менее чем две недели своего поста лишился и председатель Горно-Бадахшанской автономной области Шохиджон Джамшед, его место решением президента занял Едгор Файзов.

Кроме того, по поручению главы Таджикистана был организован Межведомственный штаб по обеспечению законности и правопорядка в Горно-Бадахшанской автономной области, который занимается изъятием незаконно хранящегося оружия и задержанием тех, кто находится в розыске. На въезде в ГБАО установили блокпосты, на которых дежурят сотрудники ОМОН.

Заявления президента и дальнейшие действия явно придали импульс — резко выросло количество «добровольно сданного огнестрельного оружия». Кроме того, местные жители начали беспокоиться за дальнейшее развитие событий, потому что увидели непривычное усиление работы местных силовиков, которые, по их свидетельству, обходили каждый дом и проводили беседы с населением, рекомендуя не вмешиваться в случае проведения спецопераций.

Представители межведомственного штаба заверяют, что против мирных граждан никаких мероприятий проводиться не будет, однако к тем, кто не подчинится требованиям сотрудников ГАИ или имеет при себе оружие, будут приниматься жесткие меры.

Тем временем гражданские активисты утверждают, что под видом борьбы с преступностью власти Таджикистана намерены взять под свой контроль местный наркотрафик, используя происходящее в области как прикрытие для реализации своих интересов.

Сегодня, 16 октября, в ГБАО должно было состояться заседание руководства области по итогам работы за отведенное президентом время.

О результатах пока не сообщается.