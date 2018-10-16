Ушаков: Путин и президент Египта обсудят восстановление ависообщения

Москва, , 18:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудит ситуацию с восстановлением прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Переговоры президентов России и Египта пройдут в Сочи. По словам Ушакова, в поле зрения лидеров двух стран будет в том числе проблематика восстановления прямого авиасообщения между Россией и Египтом.

«Сейчас по-прежнему на повестке дня вопрос о возобновлении чартерных полетов туристических в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, будет обсуждаться эта тема», — сказал Ушаков.

Он пояснил, что египетская сторона обещает обеспечить надлежащий уровень безопасности в своих аэропортах, и Путин с ас-Сиси обязательно это обсудят. Непосредственно этим вопросом буду заниматься эксперты двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямое авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года, после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский пассажирский самолет авиакомпании «Когалымавиа». На борту было заложено взрывное устройство.

Несколько лет шли длительные проверки систем безопасности египетских аэропортов. В итоге в апреле 2018 года регулярное авиасообщение между Россией и Египтом было восстановлено — из Москвы в Каир и обратно стали курсировать регулярные авиарейсы. Однако основная доля авиаперевозок между Россией и Египтом всегда приходилась на чартерные рейсы, которые напрямую возили российских туристов из многих городов РФ на египетские курорты, в частности, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Чартерные рейсы пока ещё не разрешены.