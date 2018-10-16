Эмир Кустурица станет советником Додика в президиуме Боснии и Герцеговины

Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 17:59 — REGNUM Избранный в президиум Боснии и Герцеговины президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении назначить кинорежиссёра и музыканта Эмира Кустурицу своим советником на новом посту.

«Первым моим шагом в Сараево станет назначение режиссёра Эмира Кустурицы своим советником», — сказал Милорад Додик в интервью белградскому изданию «Вечерние новости».

Он также сообщил, что его рабочий кабинет члена президиума БиГ будет находиться в муниципалитете Восточное Сараево, являющемся административным центром Республики Сербской.

«Там я и буду выполнять свои функции. В президиум же я поеду только при условии появления над входом флага Республики Сербской, в противном случае — только по видеосвязи», — заявил Додик.

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Как передавало ИА REGNUM, на состоявшихся 7 октября выборах в президиум Боснии и Герцеговины одержали победу Милорад Додик от сербов, Желько Комшич от хорватов и Шефик Джаферович от бошняков.

Президиум Боснии и Герцеговины, в состав которого входят три человека, является избираемым высшим органом исполнительной власти в стране, аналогичным должности главы государства.

Сербский режиссёр Эмир Кустурица, известный своей активной политической позицией, в 2016 году заявлял о желании баллотироваться в президенты Сербии. Аналитики отмечали, что Кустурица потенциально имеет хорошие шансы на выборах, тем не менее выдвигать свою кандидатуру он всё же не стал.

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