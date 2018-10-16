AP: Турецкая полиция нашла улики, указывающие на убийство Хашогги

Стамбул, Турция, , 17:38 — REGNUM Турецкая полиция обнаружила в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, указывающие на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя турецких властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Хашогги, который активно критиковал власти своей страны, пропал в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом сами саудиты утверждают, что журналист якобы очень быстро покинул здание и пробыл там всего несколько минут. Но с тех пор Хашогги никто не видел, тем более, что его невеста прождала Хашогги у входа в консульство более пяти часов, но тот так и не появился.

Затем поползли страшные слухи о том, что Хашогги был захвачен в здании консульства саудовской разведкой, журналиста пытали, а потом убили. Тело то ли расчленили и вывезли в Саудовскую Аравию, то ли растворили в кислоте.

В СМИ стала просачиваться информация о том, что у турецких правоохранителей есть доказательства того, что Хашогги был убит в здании консульства.

Теперь уже Великобритания, Франция и Германия требуют всестороннего расследования исчезновения Хашогги. Президент США Дональд Трамп заявил, что если выяснится, что Хашогги был действительно убит саудовской разведкой, то королевству не избежать санкций.

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