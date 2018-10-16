Порошенко обвиняют «в торговле духовными ценностями»

Киев, , 17:30 — REGNUM Сегодня, 16 октября, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается передать Андреевскую церковь (Киев) в постоянное пользование Вселенскому патриарху Варфоломею.

В частности представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко проинформировала, что именно президент Петр Порошенко предложил передать Вселенскому патриарху Андреевскую церковь.

«В знак солидарности с Вселенским патриархом и священным синодом президент предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху. Это будет символический жест единения с матерью-церковью», — отметила Луценко на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь депутат от фракции «Оппозиционный блок» Сергей Ларин обвинил власти в «продаже духовных ценностей».

«Распродажа страны завершается торговлей церковным имуществом. Сначала за бесценок уходили стратегические заводы и целые отрасли, напоследок начали продавать духовные ценности. С молотка будут пускать часть государственного заповедника «София Киевская» — уникальную Андреевскую церковь: визитную карточку древнего Киева хотят прибить на воротах Константинополя. В парламенте уже зарегистрирован законопроект, которым предлагается передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху. Понятно, по какой цене», — отметил Ларин на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октябряпрезидент Украины Порошенко заявил, что вопрос создания единой поместной церкви в стране является вопросом национальной безопасности.

Он назвал получение автокефалии частью «проукраинской, проевропейской стратегии».