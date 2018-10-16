Странный «подарок» Абэ накануне визита в Китай

Анатолий Кошкин, , 17:07 — REGNUM

После прихода второй раз к власти в 2012 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ никак не мог согласовать свой официальный визит в Китайскую Народную Республику. Запланированное еще на 2011 год подписание японо-китайского соглашения о взаимной помощи терпящим бедствие на море так и оставалось не реализованным. Теперь, как сообщают японские СМИ, церемония подписания состоится во время трехдневного визита японского лидера в Пекин, который начинается с 25 октября.

Всё бы хорошо, но удивило то, что Токио приготовил незадолго до визита весьма странный «подарок» Пекину — на днях, по сообщению телевещательной корпорации NHK, военнослужащие Японии и США провели в непосредственной близости к китайским берегам учения, в ходе которых «отрабатывались действия по обороне отдаленных территорий». Причем маневры проходили вне военных баз и тренировочных полигонов, а, что называется, «в поле», то есть в данном случае в море.

В демонстративных учениях приняли участие около 230 военнослужащих с обеих сторон, а также десантный корабль и военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook. По сценарию, часть бойцов должна была высадиться с моря на побережье в районе поселка Накатанэ на острове Танэгасима, чтобы захватить там ряд объектов. В задачу другой группы, прибывшей на вертолете в местный аэропорт, входило возвращение этих объектов под свой контроль. Совершенно очевидно, что отрабатывалась гипотетическая ситуация, когда китайцы захватывают ныне контролируемые Японией острова Дяоюйдао-Сэнкаку, а японцы совместно с американцами оттуда их выбивают.

Учения явились подтверждением Вашингтоном и Пентагоном готовности США распространить действие японо-американского «договора безопасности» и на оспариваемые КНР острова в Восточно-Китайском море. Так что нынешние маневры, кроме всего прочего, демонстрируют Китаю, что при возникновении чрезвычайных обстоятельств Америка и здесь придет на помощь своему союзнику.

Как сообщает ТАСС, принимавшие участие в маневрах мобильные амфибийные силы были образованы в Японии в апреле этого года. В них вошли около 2,1 тыс. бойцов, дислоцированных в Нагасаки на юго-западе страны. Главной их задачей должна стать оборона, а также возврат отдаленных японских островов между Кюсю и Тайванем в случае их захвата возможным противником. В течение ближайших лет состав подразделения планируется увеличить до 3 тыс. человек. Также в их распоряжение поступят 17 конвертопланов MV-22 Osprey и более 50 машин-амфибий.

Трудно допустить, что всегда резко реагирующие на подобные действия Токио китайские власти будут безучастно наблюдать за отработкой столь явно недружественного сценария проведенных накануне визита Абэ военных учений.

Не согласны с использованием территории своих маленьких островов японскими и американскими военными и местные жители, которые заявили об этом во время организованной демонстрации протеста.

Токио