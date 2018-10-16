Первый новгородский вице-губернатор обвинён в незаконном обороте оружия

Великий Новгород, , 16:53 — REGNUM Первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин, который также возглавляет администрацию губернатора Новгородской области Андрея Никитина, подозревается в незаконном обороте оружия по ст. 20.8 ч. 6 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, два дела об административных правонарушениях, возбуждённых в отношении высокопоставленного чиновника, переданы в производство мировому судье судебного участка №13 Новгородского судебного района.

Дата рассмотрения дел пока не назначена. В качестве наименования вида правонарушения обозначено: «Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения».

Отметим, что информация о возможном разбирательстве в суде в отношении первого вице-губернатора Новгородской области Сорокина по факту незаконного оборота оружия появилась в соцсетях 21 сентября. Тогда же Сергей Сорокин отказался комментировать эту информацию интернет-газете «Ваши новости», отметив, что «решение о законности и незаконности принимают правоохранительные органы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Сорокин был назначен заместителем губернатора Новгородской области 16 марта 2017 года — ранее он вместе с главой региона Андреем Никитиным работал в «Агентстве стратегических инициатив». После реформы новгородского правительства Сорокин получил должность первого заместителя губернатора, а также возглавил администрацию главы региона.

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