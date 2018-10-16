Польша обжалует решение Еврокомиссии по антимонопольному делу «Газпрома»

Варшава, , 16:48 — REGNUM Польская нефтегазовая компания PGNiG решил обжаловать решение Европейской комиссии по антимонопольному делу «Газпрома». Об этом сегодня, 16 октября, сообщает агентство PAP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идёт о расследовании, затеянном Европейской комиссией в 2012 году. Тогда евробюрократы обвиняли «Газпром» в нарушении антимонопольного законодательства сразу в нескольких странах Евросоюза — Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии.

После длительного разбирательства, уже в мае 2018 года Еврокомиссия завершила расследование. На «Газпром» не было наложено никаких штрафов, однако компания взяла на себя ряд обязательств, невыполнение которых может привести к крупному штрафу.

Но польская компания PGNiG не согласна с решением Европейской комиссии и хочет обжаловать его в суде Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польская PGNiG пыталась добиться через Стокгольмский арбитраж снижения цены на российский газ. Однако Стокгольмский арбитраж доводы польской компании не принял и оставил цену прежней, согласившись с доводами «Газпрома».