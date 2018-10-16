РФ и США готовы наращивать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова

Москва, , 16:40 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов 16 октября провёл в Москве переговоры со спецпредставителем Госдепартамента США по политике в отношении КНДР Стивеном Биганом, сообщает пресс-служба МИД России.

Как отмечается, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и дали высокую оценку усилиям государств, вовлечённых в процесс урегулирования.

«Стороны условились наращивать усилия в интересах скорейшего политико-дипломатического решения всех проблем субрегиона, включая ядерную», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, на днях посол России в США Анатолий Антонов, выступая в Калифорнии, заявил, что российская сторона обеспокоена тем фактом, что ни одна из ядерных ракет КНДР до настоящего времени не была уничтожена.

В то же время он отметил, что Пхеньян уже сделал ряд значительных шагов в направлении денуклеаризации, и потому необходимо говорить о смягчении санкционного режима США в отношении Северной Кореи.

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