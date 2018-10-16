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Один из митрополитов УПЦ предал веру и перешел под руку Константинополя

Политика

Предатели начали проявлять себя

Один из митрополитов УПЦ предал веру и перешел под руку Константинополя
Цитата из х/ф «Восхождение». Реж. Лариса Шепитько. 1976. СССР
Предатель

Киев, 16 октября 2018, 16:29 — REGNUM  Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Александр (Драбинко) заявил, что теперь он является клириком Константинопольского патриархата. Об этом Драбинко заявил в эфире телеканала «Громадське».

По словам Драбинко, после того, как Константинопольский патриарх отменил синодальный акт о передаче Киевской митрополии Москве от 1686 года, с «юридической точки зрения» клириками Константинопольской церкви являются все православные священнослужители на Украине.

«Мы можем считать, что территория Украины является территорией, восстановленной митрополией Константинопольского патриархата», — сказал священнослужитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября синод Константинопольского патриархата принял абсурдное решение об отмене патриаршего и синодального акта о передаче Киевской митрополии Москве от 1686 года. Фанар ввёл ставропригию на Украине, то есть прямое управление.

Тогда же Фанар снял анафему, наложенную Русской православной церковью, с лидеров украинских раскольников. Этого Константинопольский патриархат делать не имел права по всем церковным канонам.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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