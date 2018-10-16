МВФ обвинили в нищете украинцев

Киев, , 16:28 — REGNUM Украинский депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко обвинил Международный валютный фонд в «цинизме» по отношению к Украине. Соответствующий пост Ляшко разместил 16 октября на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, МВФ признал ответственность за свою политику, которая привела украинцев к нищете.

«Какой цинизм! Власть несколько лет выполняет указания МВФ, а они обнародуют информацию о том, что украинцы живут хуже всех в Европе. Им даже не стыдно признавать, к чему они довели Украину своими требованиями», — отметил Ляшко.

При этом он обвинил власти Киева в готовности «распродать страну» ради получения очередных кредитов.

«Почему мы так плохо живем? Потому что власть готова распродать всю страну за кредиты. Политика, которую они проводят, никогда не остановит трудовой миграции и не даст толчок для развития отечественной промышленности. А европейцы и дальше будут вытягивать из нас все жилы, потому что им нужна слабая и зависимая Украина, чтобы забрать наше сырье и дешевую рабочую силу», — считает Ляшко.

Он призвал правительство Украины проводить экономическую политику, которая позволяет «торговать продукцией, а не сырьем, увеличивать зарплаты, чтобы вернуть украинцев домой, покупать у отечественных производителей, а не завозить импортный хлам», — подытожил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре МВФ опубликовал отчет, согласно которому Украина признана самой бедной страной в Европе. При этом в отчете кардинально изменены показатели Молдовы по росту ВВП на душу населения, что привело к существенному улучшению её результатов. Теперь Молдавия занимает 133-е место в мире, по 2694,469 доллара ВВП на душу населения, а Украина — 134-е место в мире, по 2656,01 доллара ВВП на душу населения. Официальная зарплата в Молдавии также оказалась существенно выше, чем на Украине. Так, средняя официальная зарплата во втором квартале 2018 года в Молдавии составляла 375,82 доллара, на Украине — 325,53 доллара (8529 грн).

«В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения Молдова нас обошла, а мы обошли Папуа Новую Гвинею… По размеру официальной средней зарплаты Украина также занимает последнее место в Европе», — отметил управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Напомним, 6 октября глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что в 2019 году более 40% государственного бюджета пойдет на погашение долгов. По данным пресс-службы Счетной палаты, в связи с этим уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов. В сентябре правительство Украины и МВФ не подписали меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования Stand-by. Кредиторы выдвинули правительству четыре условия, обязательных для получения нового кредита, в частности, реорганизовать Государственную фискальную службу, принять сбалансированный бюджет на 2019 год, повысить цены на газ для украинцев на 23%, а также провести антикоррупционную реформу.