«Ничего не меняет»: о запрете рекламы дипломных работ на заказ

Москва, , 16:30 — REGNUM Завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин признаёт, что размещение рекламы услуг по подготовке и написанию дипломов и других аттестационных работ на заказ «оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся», но вместе с тем полагает, что принятие Госдумой РФ закона, запрещающего рекламу услуг по подготовке и написанию аттестационных работ, «ровно ничего не меняет».

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM принятый Госдумой документ, он, в частности, отметил:

«Конечно, рекламировать заведомое мошенничество (пусть и не подпадающее под статьи УК) — нельзя. А с другой стороны, бизнес по написанию курсовых и дипломных никуда не денется. Реклама ему особо не нужна, хитрые двоечники прекрасно знают, как найти или заказать через интернет нужные работы.

Проблема ведь глубже. Купить работу мало — надо, чтобы на это закрыл глаза преподаватель. Потому как при добросовестном подходе с его стороны обмануть «препода» невозможно.

Увы, есть такие вузы, есть такие образовательные программы (чаще всего так называемые «коммерческие», с филиалами в регионах), где преподаватели идут на «договорняки» со студентами, лишь бы те защитились и выпустились. Рекламой таких вузов интернет полон, и запрещать такие, по сути, псевдоучебные заведения никто не собирается».

Напомним, ранее сообщалось, что поскольку размещение рекламы услуг по подготовке и написанию дипломов и других аттестационных работ на заказ «стимулирует потребителей использовать эти услуги», Государственная дума РФ приняла закон о запрете таких услуг. Документ принят уже в третьем чтении.

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