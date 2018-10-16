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России предложили заработать на украинской пропаганде

Политика

Сказал «аннексия Крыма» — положил 10 тысяч

Москва, 16 октября 2018, 16:19 — REGNUM  Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак предлагает ввести штрафы в РФ за употребление словосочетания «аннексия Крыма» и других пропагандистских оборотов.

Во время дискуссии в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» он отметил, что некоторые гости (указал на экспертов с Украины) «очень любят бросаться словом «аннексия».

"Пускай у нас введут штрафы за употребление этих слов. Хочешь говорить «аннексия»? Говори. После этого положи в копилку что-то. Сказал «аннексия Крыма» — положил 10 тыс.», — сказал политолог.

В качестве примера речевых ограничений он назвал саму Украину, где «любят запрещать».

«Как в некоторых офисах за матершинные слова в баночку по сто рублей кладут», — перевел в шутку ведущий Евгений Попов.

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