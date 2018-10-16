В Болгарии внесён третий вотум недоверия правительству Бойко Борисова

София, , 16:11 — REGNUM Народное собрание Болгарии в третий раз за 2018 год рассмотрит вопрос о вотуме недоверия правительству под руководством Бойко Борисова, передаёт 16 октября «Болгарское национальное радио».

С инициативой вновь выступила крупнейшая оппозиционная сила в стране — «Болгарская социалистическая партия» (БСП). Основанием для вотума социалисты назвали провальную, по их мнению, политику кабинета министров в сфере здравоохранения.

Как заявила лидер партии Корнелия Нинова, предложение о вотуме имеет три цели — продемонстрировать, что «ситуация в здравоохранении является катастрофической, что правительство не желает решать проблемы в секторе, и что всему есть альтернатива в лице БСП».

Инициатива социалистов заведомо не имеет перспектив, поскольку для вынесения положительного решения о вотуме необходимы голоса по меньшей мере 121 из 240 депутатов, тогда как у БСП в распоряжении имеется лишь 79 голосов. Несколько повысить шансы могла бы поддержка 25 депутатов от протурецкого «Движения за права и свободы», однако на этот раз ДПС отказало социалистам в поддержке, заявив, что на сегодняшний день не видит альтернатив управлению партии ГЕРБ под руководством Бойко Борисова.

Так или иначе, оппозиция рассчитывает, что дебаты по вопросу о вотуме в Народном собрании принесут пользу, так как позволят начать широкую дискуссию о проблемах в системе здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, социалисты в Болгарии уже дважды инициировали вотум недоверия кабинету министров. Первый раз пришёлся на начало председательства Болгарии в Европейском союзе в январе 2018 года, второй — на его окончание в июне.

Оппозиция обвиняла правительство в провале работы в сфере борьбы с коррупцией, в том числе при государственных закупках, в борьбе с контрабандой и защите границ от нелегальных мигрантов, в здравоохранении, строительстве и других сферах. В обоих случаях инициатива не смогла набрать необходимого количества голосов.