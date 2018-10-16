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Новый глава МВД Франции оставит пост председателя партии Макрона

Политика

Кристоф Кастанер оставит пост председателя партии Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!»

Париж, 16 октября 2018, 16:07 — REGNUM  Кристоф Кастанер, недавно назначенный на пост министра внутренних дел Франции, объявил, что покинет пост председателя главной партии «Вперед, Республика!», который он занимал с ноября 2017 года, сообщает Le Figaro.

«Пришло время перевернуть страницу. На днях я оставлю пост председателя партии президента Эммануэля Макрона», — заявил Кристоф Кастанер.

Недавно назначенный глава МВД Франции также передал полномочия государственного секретаря по связям с парламентом новому министру. Эту должность он занимал с мая 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции назначил бывшего государственного секретаря по связям с парламентом Кристофа Кастанера на пост главы МВД Франции 16 октября 2018 года.

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